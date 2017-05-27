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(Görüntülü Haber) Gölmarmara'da 35 ev hasar gördü

Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği Gölmarmara İlçesi'nin Tiyenli, Akhisar İlçesi'nin Sazoba ve Saruhanlı İlçesi'nin Kumkucak mahallelerinde tedirgin olan halk, evlere girmeyip açık alanlarda oturdu....

Manisa'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği Gölmarmara İlçesi'nin Tiyenli, Akhisar İlçesi'nin Sazoba ve Saruhanlı İlçesi'nin Kumkucak mahallelerinde tedirgin olan halk, evlere girmeyip açık alanlarda oturdu. Vatandaşlar, evlerinin bahçelerine kurdukları sofralarda iftarını yaptı.

Gölmarmara Kaymakamı Zeyit Şener, "Tiyenli Mahallesi'nde 15'i ağır, 35 evin hafif hasarlı olduğunu belirlendi. Neyse ki yaralı ve can kaybımız yok. Hasar gören evlerin çoğu kerpiçten yapılan evler ve genellikle yaşlılar oturuyor. Kızılay tarafından vatandaşlarımıza yemek vermek istedik, kabul etmediler. Diğer aileler, evleri hasar görenleri yanına aldı. AFAD bölgeye 30 çadır getirdi. İsteyenlere çadır vereceğiz fakat evi hasar görenlerin çoğu diğer ailelerin yanına gittiği için istemiyorlar" dedi. 

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