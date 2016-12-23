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(Görüntülü Haber) Gölet kenarında 'av yeri tartışması' cinayetle bitti

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'nin Süloğlu İlçesi'nde Hasan Dalgıç, gölet kenarında av yeri tartışmasında Ercan Kopar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edirne'de boyacılık yapan Ercan Kopar, arkadaşı Mehmet...

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'nin Süloğlu İlçesi'nde Hasan Dalgıç, gölet kenarında av yeri tartışmasında Ercan Kopar'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Edirne'de boyacılık yapan Ercan Kopar, arkadaşı Mehmet Genç ile birlikte avlanmak için Süloğlu İlçesi'ne bağlı Gençkinli Köyü göletine gitti. Bir süre sonra aşırı alkollü olduğu belirtilen Hasan Dalgıç gelerek, "Burada avlanamazsınız" diyerek iki arkadaşı gölet kenarından çıkarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Dalgıç, Ercan Kopar'ı av tüfeği ile vurarak öldürdü. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, Hasan Dalgıç ve Mehmet Genç'i gözaltına aldı. Kopar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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