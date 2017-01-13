(Görüntülü Haber) Gölde kaybolan 2 kişi, 3'üncü günde de bulunamadı

Murat KÜÇÜK/MENGEN (Bolu),() BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik arama çalışmalarının 3'üncü gününde de bulunamadı. Aramalara ara verilirken, dalgıç ekibinden bir kişi daha önce göle balık tutmak için konulan ağlara takılarak boğulma tehlikesi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Halil Tor ve Furkan Özçelik, 3 gün önce Köprübaşı Baraj Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açıldı. Önceki gün öğle saatlerine kadar beklemelerine rağmen Tor ve Özçelik'ten haber alamayan yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu gören yakınları, tekneyi de bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi. TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, gölde 2 gündür yaptığı arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama yapmaya devam etti. Ekipler, teknenin battığı yeri tespit etti. Halil Tor ve Furkan Özçelik'in teknede olduğu düşünülerek göl kenarına getirilen traktöre ip bağlanarak çekilmek istendi. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgeye daldı. DALGIÇLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI Daha önceden balık tutmak için konulan ağlara takılan dalgıçlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç, özel kıyafetinde bulunan hava pompalama özelliğini aktif hale getirerek, kıyafetinin şişmesiyle su yüzüne çıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan dalgıç, botla bölgede hazır bekletilen ambulansla götürüldükten sonra tedbir amaçlı Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ağlar nedeniyle, dalgıçlar tekneye ipi bağlayamadı. ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun dondurucu seviyede olması ve ağların oluşturduğu tehlike nedeniyle 100 metre derinliği olan göldeki çalışmalara ara verildi. ÖZEL EKİP TALEP EDİLECEK Bolu merkezine 70 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne çalışmaları incelemek için gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelere telkinlerde bulunarak destek oldu. Vali Baruş, pazartesi gününe kadar gölde boğulduğu düşünülen 2 kişiye ulaşılamaması durumunda Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan özel ekip talep edeceklerini söyledi. Vali Baruş, arama çalışmalarını tüm ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek şöyle konuştu: 'Dün ve bugün de dalgıç ekipleri arama yaptılar. Fakat kayığın etrafının ağlarla örülü olması nedeniyle kayığı dışarıya çıkartamadılar. Yarın sabah tekrar bir çalışma yapacaklar. Kayığı halat marifeti ile yukarı çekip kayığın içinde bulunup bulunmadıklarını kontrol edecekler. Eğer bulunursa tabi arama çalışması sonlandırılacak. Ama bulunmadığı takdirde de buradaki dalgıç ekibini kalabalıklaştırarak devam edeceğiz arama çalışmalarına. Gerekirse de jandarma özel asayiş komutanlığından kurtarma ekibi talep edeceğiz. Bu çalışmayı pazartesi gününe kadar sonlandıramazsak onlar da Pazartesi günü bize dahil olacaklar. Hava şartları çok soğuk su çok soğuk çok az 20 dakika bir süre suda kalabiliyorlar. Günde 2 en fazla 3 nöbetle dalgıçlarımız suyun altına inebiliyor. Ümit ediyorum bu çalışmalar başarılı bir şekilde sonuçlanır.'