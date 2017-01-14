ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Furkan Özçelik’in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip, 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalara suyun dondurucu derecede soğuk olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle bugünlük ara verildi.
(Görüntülü Haber) Gölde kaybolan 2 balıkçıdan birinin cesedine ulaşıldı (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ Furkan Özçelik’in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip, 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda...
14 Ocak 2017 Cumartesi 19:02
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