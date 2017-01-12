(Görüntülü Haber) Gölde kaybolan 2 balıkçı bulunamadı

Mutlu YUCA- Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu), () - BOLU'nun Mengen İlçesi'ne bağlı Gökçesu Beldesi'ndeki baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik bulunamadı. Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun da soğuk olması nedeniyle güçlükle sürdürülen aramalara ara verildi. Halil Tor ve Furkan Özçelik, önceki gün Köprübaşı Baraj Gölü'nde balık tutmak için tekne ile açıldı. Dün öğle saatlerine kadar beklemelerine rağmen Tor ve Özçelik'ten haber alamayan yakınları göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu gören yakınları, tekneyi de bulamayınca jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi. Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, bu sabah gölde, AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama başlattı. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgede daha önce balık tutmak için atılan ağlar yüzünden dalış yapamadı. Ağların toplanması ardından öğle saatlerinde ilk dalış gerçekleştirildi. 12 metre dalabilen dalgıçlar, görüş mesafesinin düşük ve suyun da dondurucu seviyede olması nedeniyle daha derine inemedi. Yaklaşık 15 dakika suda kalarak çıkan dalgıçlar battaniyelere sarınıp soba ile ısıtılan tesise koştu. SUYUN SOĞUKLUĞU ARAMAYI ENGELLEDİ Yapılan değerlendirmenin ardından yer yer 100 metre derinlik olan göldeki aramalara ara verilmesi kararlaştırıldı. Aramaların özellikle soğuk suya daha dayanıklı teknik donanıma sahip ekiplerce sürdürülmesi için Valilik aracılığıyla destek istendi. Öte yandan kaybolan balıkçıların yakınları da göl kenarında endişeyle beklemeye devam ediyor. Furkan Özçelik'in ağabeyi Yetiş Özçelik, kardeşinden Salı gününden itibaren haber alamadıklarını belirterek, "Salı günü öğleden sonra saat 15.00’dan bu yana haber alamıyoruz. Kardeşim gölde balık tutarak tanesini 2 liraya satıyordu" dedi. Özçelik'in dedesi Niyazi Özçelik de, "Salı günü öğleden sonra kayboldu. Burada torunum ile arkadaşı balık tutup para kazanıyordu" diye konuştu.