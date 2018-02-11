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(Görüntülü Haber) Gölcük'te sokak ortasında çatışma: 7 yaralı

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Olayda, taraflar birbirine kurşun yağdırırken, 7 kişi yaralandı. Olay,...

Dinçer AKBİR- Soner GÜLEZER- Uğur AYDIN/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, borç- alacak nedeniyle iki grup arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Olayda, taraflar birbirine kurşun yağdırırken, 7 kişi yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gölcük Amiral Sağlam Caddesi 36. Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki parke dükkanının içinde bulunan iki grup, iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, 7 kişi arasında, sokak ortasında silahlı kavga çıktı. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaralanan iş yeri sahibi Özkan Ece ile Murat Gökmen, Seyhan Aras, Muhammet Kuş ve İrfan Ayazoğlu'nu ilk müdahalede bulunduktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Bacağından yaralanan 1 kişi ise özel hastaneye gitti. Çatışmanın ardından yaralı olarak olay yerinden kaçan 1 kişi de polis ekiplerince yakalanarak, tedavisi için hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, olay yerinde 30'dan fazla mermi kovanı tespit ederken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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