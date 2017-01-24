Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, yumurta yüklü kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde Karaburun Köyü yakınlarında meydana geldi. Ebubekir Öztürk yönetimindeki 02 FA 407 plakalı TIR ile Rüstem Çot yönetimindeki 27 L 0110 plakalı yumurta yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada TIR şoförü Ebubekir Öztürk, kamyonet sürücüsü Rüstem Çot ile yanında bulunan çocukları Arda ve Cuma Çot yaralandı. Ters dönen kamyonetteki yumurtalar da yola saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) Gölbaşı'nda TIR ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, yumurta yüklü kamyonet ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı- Gaziantep karayolunun 5'inci kilometresinde...
24 Ocak 2017 Salı 21:51
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