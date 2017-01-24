Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tecirli Köyü yakınlarında meydana geldi. Suat Güzel yönetimindeki 01 AJZ 25 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Ali Güzel ve Salman Güzel yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Gölbaşı'da otomobil devrildi: 2 yaralı
Ahmet KORKMAZ/GÖLBAŞI (Adıyaman), () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tecirli Köyü yakınlarında meydana geldi. Suat Güzel yönetimindeki...
24 Ocak 2017 Salı 21:52
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