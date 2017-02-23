(Görüntülü Haber) Gölbaşı'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Mahir ALAN- Ahmet KORKMAZ/ GÖLBAŞI (Adıyaman) () - ADIYAMAN'ın Gölbaşı İlçesi'nde otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 16.40 sıralarında Gölbaşı- Adıyaman Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 02 TA 712 plakalı otomobil ile dorsesinde traktör bulunan 02 HR 499 plakalı TIR, Köprü mevkinde çarpıştı. Çarpışmayla otomobil hurda yığınana dönerken, TIR ise şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi.