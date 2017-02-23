(Görüntülü Haber) Gölbaşı'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ ÖLDÜ Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde Şükrü Öztaş yönetimindeki TIR ile çarpışan otomobilde yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada ölenlerin, otomobil sürücüsü, Tut İlçesi Özel İdare Müdürü Haydar Büyükboğa ile eşi Türkan çocukları Fatoş ve sürücünün ağabeyi Halil Büyükboğa olduğu tespit edildi. Cesetler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga konuldu.