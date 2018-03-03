(Görüntülü Haber) Göçük altında kalan işçi ağır yaralandı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yapımı süren battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında göçük altında kalan işçi Zekeriya Özyurt (45), yaralandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir- Ankara karayolu'nda yaptırılan, taşeron firmanın yürüttüğü battı-çıktı ve yağmurlama suyu hattı kazı çalışmasında, bugün saat 10.30'da göçük meydana geldi. Taşeron işçi Zekeriya Özyurt, kayan toprağın altında kaldı. Şantiye personeli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Toprak altındaki Zekeriye Özyurt, itfaiye ve sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Ağır yaralanan Özyurt, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından da Manisa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. BASIN MENSUPLARINA SALDIRIYA 3 GÖZALTI Öte yandan şantiye çalışanları, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı, bir gazeteci yaralandı, bir gazetecinin de fotoğraf makinesi elinden alındı. Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir'in de bulunduğu olay yerinde polis ekipleri şantiye çalışanlarına müdahale etti, 3 kişiyi gözaltına aldı.