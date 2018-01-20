(Görüntülü Haber) Gezi otobüsü kaza yaptı: 11 ölü, 46 yaralı (5)

YOLCULARIN OTOBÜSE BİNME ANI KAMERADA Eskişehir'de bu sabah 11 kişinin ölümüne 2'si şoför 46 kişinin yaralanmasına neden olan kazada, Kartallar Gezi Eş Dost Turizm Acentesi'ne ait otobüsün Ankara'da bir grup yolcuyu aldığı ana ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere göre, dün gece önce Kızılay Güven Park'a gelen Erkan Aydoğan idaresindeki otobüs, bir süre sonra Kumrular Sokağı'na geçiyor. Sokak üzerinde bekleyen ve geziye gitmeye hazırlanan bir grup yolcu saat 23.16 sıralarında otobüse biniyor. Otobüs saat 23.33 sıralarında buradan hareket ediyor. Otobüs ardından Ankara'nın farklı noktalarında bekleyen diğer yolcuları alarak Bursa'ya hareket etti. Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,()