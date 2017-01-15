(Görüntülü Haber) Geri manevra yaparken kasap dükkanına girdi

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 70 yaşındaki Ahmet Demirci, park halindeki otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada önce kasap dükkanına girdi sonra da park halindeki 3 otomobile çarptı. Kaza, Bağlık Mahallesi'ndeki pazar yeri girişinde meydana geldi. Ahmet Demirci, 67 SD 403 plakalı otomobiliyle geri manevra yapmak istediği sırada ileri hamle yapınca önündeki kamyonete çarptı. Tekrar geri manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki otomobile çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi. Dükkandan çıkmak için yeniden ileri manevra yapan Demirci, park halindeki bir başka araca çarptıktan sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adama ilk müdahaleyi yaptı. 3 otomobile ve bir dükkana zarar veren Demirci, yaşadığı şoku atlattıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.