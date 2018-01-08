izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber)Geri manevra yapan otomobil hamile kadına çarptı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün hızla geri menavra yaptığı iddia edilen otomobil, üç aylık hamile kadına çarptı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası ile görüntülendi. Olay,...

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () - BURSA'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün hızla geri menavra yaptığı iddia edilen otomobil, üç aylık hamile kadına çarptı. Yaralı kadın tedaviye alınırken, kaza anı bir iş yerinin kamerası ile görüntülendi. Olay, İznik ilçesi Beyler Mahallesi’nde meydana geldi. Alışveriş yapmak için çarşıya çıkan bir çocuk annesi üç aylık hamile Sevinç Canavar’a (30) yolda yürüdüğü sırada geri menavra yapan Fahrettin B. yönetimindeki 16 HY 221 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Sevinç Canavar’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, sürücü Fahrettin B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314