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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Şanlıurfa’da

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki...

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanı'na inen Orgeneral Akar'ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçti. Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali'yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Orgeneral Akar'ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.

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