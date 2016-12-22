(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerleri ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile birlikte dün gece Kilis...
22 Aralık 2016 Perşembe 15:12
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerleri ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki komutanlar ile birlikte dün gece Kilis Devlet Hastanesi’ne gelerek, Fırat Kalkanı Harekatı’nda yaralanan askerleri ziyaret etti. Hastane yetkililerinden bilgi alan Hulusi Akar’a, ziyareti sırasında Kilis Valisi İsmail Çataklı da eşlik etti.
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