HAREKAT MERKEZİNE DE GİTTİ Gaziantep ve Kilis'te denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'de yaralanan ve Kilis'te tedavileri süren askerleri hastanede ziyaret ettikten sonra Fırat Kalkanı harekatının yönetildiği harekat merkezine gitti. Beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile birlikte merkeze giden Orgeneral Akar, burada Fırat Kalkanı Harekatı ve Terörle Mücadele Harekatına ilişkin gelişmeler hakkında son duruma yönelik bilgi ve değerlendirmeleri aldı.
(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar, yaralı askerleri ziyaret etti (2)
HAREKAT MERKEZİNE DE GİTTİ Gaziantep ve Kilis'te denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye'de yaralanan ve Kilis'te tedavileri süren askerleri hastanede ziyaret ettikten sonra Fırat Kalkanı harekatının yönetildiği...
22 Aralık 2016 Perşembe 16:03
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