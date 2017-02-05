(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar, sınır hattında (2)

GAZİANTEP, () - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulundu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile birlikte sınır hattında bulunan Gaziantep ve Kilis'teki hudut birliklerini ziyaret etti. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev yapan birlikleri, Harekat Merkezi'nde ziyaret edip bilgi aldı.