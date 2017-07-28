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(Görüntülü Haber) Genç operatör, otel odasında ölü bulundu

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te kepçe operatörü 19 yaşındaki Nurettin Bozaslan, otel odasında ölü bulundu. Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Bozaslan, bugün konakladığı odadan...

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te kepçe operatörü 19 yaşındaki Nurettin Bozaslan, otel odasında ölü bulundu. Olay, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Nurettin Bozaslan, bugün konakladığı odadan hiç çıkmayınca otel görevlileri, durumdan şüphelenip polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri girdikleri odada Bozaslan’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekipleri de Bozaslan’ın konakladığı otelin yetkililerinin ifadesine başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından Bozaslan’ın cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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