(Görüntülü Haber) Genç kızı darp edip, çantasını kapkaç yaptılar

KONYA'da kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından darp edilip, çantası kapkaç yapılan Şule Güdek yaralandı. İfade vermek için polis merkezine gelen genç kızın babasının yardımıyla güçlükle yürümesi dikkat çekti. Olay, saat 20.00 sıralardında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi Eminönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Şule Güdek, kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından gelen iki kişi genç kızın elindeki çantasını kapkaç yapmaya çalıştı. Genç kızın direnmesi üzerine saldırganlar Güdek'i darp ettikten sonra içinde para, cep telefonu ve kimlik kartlarının bulunduğu çantayı alıp kayıplara karıştı. Yaralı halde yakınlarda bulunan evlerine giderek babasından yardım isteyen Güdek, daha sonra polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, genç kızın verdiği eşgal doğrultusunda çevrede çalışma başlattı. İfade vermek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürülen Güdek'in topallayarak yürümesi dikkat çekti. Babasının yardımıyla karakola gelen Güdek, güçlükle sakinleştirildi. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.