(Görüntülü Haber) Genç kız, terör örgütü PKK'dan tutuklandı

ADANA'da, üniversitede bölücü terör örgütü PKK'ya eleman kazandırmak ve eylem planlamak amacıyla kırsalda eğitim aldığı ileri sürülen 21 yaşındaki Rengin Aslan, tutuklandı. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Çukurova Üniversitesi'ndeki (ÇÜ) terör örgütü PKK yandaşlarını güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlere hazırlamak ve kent genelinde izinsiz gösterileri arttırmayı amaçladığı iddia edilen Rengin Aslan'ın Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde Rengin Aslan üzerindeki sahte kimlikle, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda belediye otobüsündeyken yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelinin, Mardin ve Diyarbakır'da katıldığı çeşitli terör eylemleri nedeniyle arandığı, Suriye'de silahlı ve siyasi eğitim aldığı öne sürüldü. Aslan'ın Muğla Üniversitesi'nde öğrenciyken 2 yıl önce örgüte katıldığı ve yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı saptandı. Terör örgütünün dağ kadrosunda siyasi kanatta olduğu ileri sürülen şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.