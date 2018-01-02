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(Görüntülü Haber) Genç kız, laf atan adamı aracın içinde yumruk ve tekmelerle dövdü

DİYARBAKIR,() Kuzey Irak'ın Erbil kentinde yılbaşı gecesi genç bir kız kentin en işlek caddesinde aracı ile seyir halinde iken kendisine laf atan adamı aracının içinde önce tekmeler sonra yumruk ile saldırarak dövdü. Adamı genç kızın...

DİYARBAKIR,() Kuzey Irak'ın Erbil kentinde yılbaşı gecesi genç bir kız kentin en işlek caddesinde aracı ile seyir halinde iken kendisine laf atan adamı aracının içinde önce tekmeler sonra yumruk ile saldırarak dövdü. Adamı genç kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtarırken, yaşananlar cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.  Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntülerde, yılbaşı gecesi Erbil kentinin en işlek caddelerinden birinde aracı ile seyir halinde olan genç kızın kendisine laf atan bir adamın aracının kapısını açtığı ve adamı önce tekmeler ardından da yumruklarla dövdüğü görülüyor. Genç kıza laf atan adamı ise kızın elinden çevredeki vatandaşlar kurtardı.

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