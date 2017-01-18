Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-) ANTALYA'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. 6812 Sokak'ta Ahmet Kaya'ya ait gecekondudan duman yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler alevlere basınçlı suyla müdahale ederek yangını söndürdü. Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Gecekondu yangını korkuttu
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA-) ANTALYA'da bir gecekonduda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın, saat 15.30 sıralarında Kepez İlçesi, Yavuz Selim Mahallesi'nde...
18 Ocak 2017 Çarşamba 17:31
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