(Görüntülü Haber) Gece kulübüne terör saldırısında yaralananlar hastanelere sevk ediliyor

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralananlar çevre hastanelere sevk ediliyor. Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.