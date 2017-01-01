Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralananlar çevre hastanelere sevk ediliyor. Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.
(Görüntülü Haber) Gece kulübüne terör saldırısında yaralananlar hastanelere sevk ediliyor
Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul Ortaköy'de gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaralananlar çevre hastanelere sevk ediliyor. Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen bir yaralı, "Herkesi taradılar....
01 Ocak 2017 Pazar 03:16
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