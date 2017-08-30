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(Görüntülü Haber) Gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla yaralandı. Polis, saldırı ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 02.00...

İZMİR'in Bornova İlçesi'nde, iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 2 kişi tabancayla yaralandı. Polis, saldırı ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 02.00 sıralarında Ankara Caddesi üzerindeki bir gece kulübünün çıkışında meydana geldi. 36 yaşındaki Ahmet Çokan ile arkadaşı 39 yaşındaki Engin Kalkan, eğlendikleri gece kulübünden çıkarak 150 metre ilerideki başka bir gece kulübüne gitmek için kaldırımda yürümeye başladı. Bu sırada kimliği kişilerle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Çokan ve Kalkan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurularak yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve karnından yaralı Çokan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü, Kalkan'ın ise ayağından yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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