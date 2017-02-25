(Görüntülü Haber) Gece çalınan otomobil, gündüz bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, () - ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce park halindeyken çalınıp zarar verilen otomobil, boş arazide bulundu. Olay, öğleden sonra Malazgirt Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Öztürk, sabah evden çıkınca park halindeki 63 EU 122 plakalı otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, çevredeki vatandaşların ifadelerini alıp bölgedeki güvenlik ve MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Arama çalışmaları sürürken, Barbaros Hayrettin Mahallesi'ndeki boş bir arazide terk edilmiş ve camları kırılmış bir otomobil olduğu ihbarıyla ekipler, bölgeye gitti. Yapılan incelemede camları kırılarak kaportasına zarar verilen otomobil, polisin parmak izi alıp incelemesinin ardından sahibi Mustafa Öztürk'e teslim edildi. Otomobili çalan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için ise çalışma başlatıldı.