(Görüntülü Haber) Gebze'de sahilde cesedi bulundu

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sahile vurmuş erkek cesedi bulundu. Boğularak öldüğü tahmin edilen kişinin yurt dışından gelen bir göçmen olduğu tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı. Sabah saatlerinde, Gebze'de belediyenin arıtma tesislerinin bulunduğu sahilde cesedi gören vatandaşlar polise haber verdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, vücudunda herhangi bir yara olmayan kişinin boğularak öldüğü tahmin edildi. Kimliği belirsiz kişinin 10-15 gün önce öldüğü, yurt dışından gelen göçmen olduğu ihtimali üzerinde duruldu. Ceset morga kaldırılırken, ölen kişinin kimliği belirlenmesi için çalışma başlatıldı.