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(Görüntülü Haber) Gebze'de 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile takibe alınan İran plakalı cip durduruldu. Cipte 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri,...

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, polisin operasyonu ile takibe alınan İran plakalı cip durduruldu. Cipte 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul  istikametine giden İran plakalı cipi takibe aldı. Cip, Dilovası rampası mevkiinde ekipler tarafından  durduruldu. Cip, arama yapılmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesine çekildi. Narkotik köpeği 'Millow' ile yapılan adamada, aracın bagajında döşemelerin altına zulalanmış 193 paket halinde, 10 milyon TL değerinde 98,5 kilo eroin ele geçirildi. İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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