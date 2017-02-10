Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa'nın Merkez ve Sarıgöl Mahallelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı bu sabah Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 36 şüpheli Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Geçtiğimiz günlerde ise aynı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber)Gaziosmanpaşa'daki uyuşturucu operasyonu: 36 kişi adliyeye sevkedildi
Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 36 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu...
10 Şubat 2017 Cuma 08:40
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