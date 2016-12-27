(Görüntülü Haber)Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,() Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da önceden belirlenen bir adrese uyuşturucu operasyonu yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 06.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Uyanık Sokak'ta bulunan bir adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenedi. Ekipler adreste arama yaparken özel harekat polisileri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada sokaktan geçen iki kişi şüpheli görülerek özel harekat polisleri tarafından durduruldu. Üst araması ardından da GBT sorgulaması yapılan iki kişi olay yerinden ayrıldı.