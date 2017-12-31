Haber-Kamera: ibrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da silahlı 2 kişi bir markette soygun girişiminde bulundu. Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde bulundu. Olay yerine polisin gelmesiyle soygunlar kaçtı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da soygun girişimi
Haber-Kamera: ibrahim AKTÜRK - Alper KORKMAZ - İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da silahlı 2 kişi bir markette soygun girişiminde bulundu. Kazımkarabekir Mahallesi'nde bulunan bir markete giren silahlı ve maskeli 2 kişi soygun girişiminde...
31 Aralık 2017 Pazar 22:05
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