* Gaziosmanpaşa'da kahvehanenin kurşunlanması güvenlik kameralarına yansıdı. * Yakalanan şüpheliler adliyeye sevkedildi Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi'ndeki bir kahvehane 2 gün önce bir grup tarafından kurşunlanmıştı. Şüphelileri bulmak için çalışma başlatan polis, oto hırsızlık suçundan da aranmaları bulunan F.P., V.Ö., C.B.G., T.A., C.A., O.İ.'yi aynı gün gözaltına aldı. F.P.'nin üzerinde, olayda kullanılan 2 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Kahvehaye saldırı anı da çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganların kahvehaneye defalarca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor
(Görüntülü Haber)Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı kamerada
* Gaziosmanpaşa'da kahvehanenin kurşunlanması güvenlik kameralarına yansıdı. * Yakalanan şüpheliler adliyeye sevkedildi Haber: İhsan YALÇIN / İstanbul Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırının...
23 Şubat 2017 Perşembe 15:29
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