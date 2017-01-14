Haber - Kamera Ersan SAN İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişilerce altına el yapımı patlayıcı atılan park halindeki bir araçta hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesi 617. sokak üzerinde saat 22.30 sıralarında, park halindeki bir aracın altına kimliği belirsiz kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Büyük gürültüyle patlayan patlayıcının etkisiyle araçta hasar meydana geldi. Olay çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de bölgede önlem aldı. Araç sahiplerinin hasar meydana gelen araçlarının başına ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri görüldü. Araç sahipleri ifade için karakola götürülürken, polis patlayıcıyı atan kişileri belirlemek için çok yönlü araştırma başlattı.
(Görüntülü Haber) Gaziosmanpaşa'da altına patlayıcı atılan araçta hasar oluştu
Haber - Kamera Ersan SAN İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da kimliği belirsiz kişilerce altına el yapımı patlayıcı atılan park halindeki bir araçta hasar oluştu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre, Karayolları...
14 Ocak 2017 Cumartesi 00:01
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