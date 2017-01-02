(Görüntülü Haber) Gaziantep'te, yolcu otobüsü TIR'a çarpıp devrildi: 8 yaralı

Eyyüp BURUN- Ahmet ÖZER / GAZİANTEP,() - GAZİANTEP'te, önündeki TIR'a çarptıktan sonra kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde 8 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Nizip- Gaziantep otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mardin'den Mersin'e giden İhsan Başçanak yönetimindeki 33 BYB 66 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle önünde giden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 EA 745 plakalı kömür yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, devrilerek durabildi. Kazada otobüs yolcularından Abdurrahman Ayvaz (30), Ömer Bostan (36), Uğur Doğan (28), Mehmet Yılmaz (34), Ahmet Ali Tanrıkulu (28), Ferit Altan (28), Abdurrahman Akyol (27) ve Mevlit Acar (48) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere taşıdı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından inceleme başlatan polis, otobüs ve TIR sürücülerini ifade almak üzere polis merkezine götürdü.