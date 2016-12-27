Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Ökkeş Sabah, evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek ayağından vuruldu. Olay, dün gece Emek mahallesinde meydana geldi. Kentte yerel yayın yapan Ayıntab Gazetesi'nin sahibi olan Ökkeş Sabah'a evinin önünde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Sol ayağına isabet eden kurşunla yaralanan Sabah, silah sesini duyanlar tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Sabah, tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi. Kimseyle husumeti olmadığını kaydeden Sabah, saldırganın yakalanarak olayın aydınlatılmasını istedi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te yerel gazete sahibi ayağından vuruldu
Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () – GAZİANTEP'te, yerel gazete sahibi Ökkeş Sabah, evinin önünde kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek ayağından vuruldu. Olay, dün gece Emek mahallesinde meydana geldi. Kentte yerel...
27 Aralık 2016 Salı 11:37
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