Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Eyüboğlu Mahallesi'nde bulunan Ötüken Sanat Merkezi'nde meydana geldi. Gaziantep Türkçüler Otağı üyelerinin kurduğu Ötüken Sanat Merkezi'ne gelen 20 kişilik grup ile merkezde bulunanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B., vücuduna isabet eden bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Burak B. tedaviye alınırken, polis saldırganların kimliklerinin saptanması ve yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te Türkçüler Ocağı Başkanı bıçakla yaralandı
Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, ülkücü görüşe sahip kişilerin kurduğu sanat merkezinde çıkan bıçaklı kavgada, Türkçüler Otağı Başkanı Mehmet Burak B. yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Eyüboğlu Mahallesi'nde bulunan...
01 Ocak 2017 Pazar 19:36
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