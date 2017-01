(Görüntülü Haber) Gaziantep'te TIR devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, kontrolden çıkarak devrilen TIR'daki Rukiye Can öldü, sürücü eşi ile 2 çocuğu ise ağır yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep- Şanlıurfa otoyolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Abdulhalim Can yönetimindeki 33 RF 868 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, TIR'ın ön bölümündeki camın kırılmasıyla yola savrulan Rukiye Can yaşamını yitirirken, sürücü eşi Abdulhalim ile çocukları Osman ve Mahsun Can yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Abdulhalim ile çocukları Osman ve Mahsun Can ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedavilerine başlandı. Yaşamını yitiren Rukiye Can'ın cesedi ise yapılan inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.