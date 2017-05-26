(Görüntülü Haber) Gaziantep'te tamircilerin tahliye eylemi

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerinin taksitlerini ödemedikleri için tahliyeleri istenen tamirciler, ellerinde benzin kutuları ve Türk bayraklarıyla çatıda eylem yaptı. Yapılan görüşmenin ardından 3 esnaf ikna olup aşağı inerken, 4 işyeri görevlilerce tahliye edildi.



Merkez Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Şahinbey Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlara taşınan 4 esnaf, iddiaya göre dükkanların taksitlerini ödeyemedi. Bunun üzerine belediye, işyerlerinin tahliye edilmesini istedi. Belediye görevlilerinin tahliye istediğine tepki gösteren esnaftan Metin Alp, Murat Aslan ve Lokman Bektaşoğlu, çıktıkları 2 katlı sitenin çatısında ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Sayın Cumhurbaşkanım Şahinbey Oto Sanayi Sitemize sahip çıkın' yazılı pankart açarak eylem yaptı. Esnaftan Metin Alp, iki Türk bayrağını boynuna geçirip kendilerine yardım edilmesini istedi. İşçilerin ellerindeki benzinle kutularıyla kendilerini yakacaklarını söylemesi üzerine siteye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi. Jandarmaların uzun süre görüşüp çatıdan indirmeye çalıştığı esnaf, yaklaşık 3 saat süren eylemin ardından ikna olup aşağıya indi. Eylemin ardından belediye görevlileri, zabıtalarla borçları ödenmeyen 4 dükkanı tahliye edip mühürledi.