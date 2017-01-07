Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kıbrıs için harekete geçen STK'lar bildiri yayınladı
STK'lardan Kıbrıs bildirgesi
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...

(Görüntülü Haber) Gaziantep'te şüpheli valizden elbise çıktı

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, cadde üzerine bırakılan ve bomba paniğine neden olan valizden elbise çıktı. Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde duran 27 UD 361...

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, cadde üzerine bırakılan ve bomba paniğine neden olan valizden elbise çıktı. Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde duran 27 UD 361 plakalı otomobilin yanına bırakılan valizi görenler, içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Gelen polis, bölgede güvenlik önlemi alarak caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanı tarafından incelenen valiz, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamanın ardından korkuya neden olan valizin içinden elbise çıkarken, cadde yeniden trafiğe açıldı. Bu arada polis meraklı kalabalığı uzaklaştırmak için uyarılarda bulunurken, birçok kişinin bu duruma aldırış etmeyerek valizin fünyeyle patlatılmasını cep telefonu kameralarıyla kayıt altına almaya çalışması dikkat çekti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55