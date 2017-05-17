(Görüntülü Haber) Gaziantep'te şirkete FETÖ operasyonu

Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şirketin yönetildiği binaya gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla arama yaptı. Aranan şirketteki bazı dokümanlara el konulurken, gözaltı yapılmadığı belirtildi.
Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şirketin yönetildiği binaya gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla arama yaptı. Aranan şirketteki bazı dokümanlara el konulurken, gözaltı yapılmadığı belirtildi.