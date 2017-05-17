(Görüntülü Haber) Gaziantep'te şirkete FETÖ operasyonu

GAZİANTEP'te, bünyesinde inşaat, petrol, enerji ve gazbeton firmaları barındıran bir şirkete FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında polis tarafından operasyon düzenlendi.



Osmangazi Mahallesi'nde bulunan şirketin yönetildiği binaya gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla arama yaptı. Aranan şirketteki bazı dokümanlara el konulurken, gözaltı yapılmadığı belirtildi.

