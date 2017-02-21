Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, dün gece iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Vatan Mahallesi'nde dün gece aralarında para anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Güneş ve Şahbudak ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği belli olmayan av tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi olan Muzaffer Şahbudak, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı. Cinayete yönelik soruşturma başlatılan polis tarafından gözaltına alınan Mehmet Nebi G. ve Ramazan Ş., sorgulamalarının tamamlanmasının ardından bugün Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağılık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
(Görüntülü Haber) Gaziantep'te silahlı kavga şüphelileri adliyede
Ahmet SOYDOĞAN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, dün gece iki ailenin fertleri arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga nedeniyle gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Vatan Mahallesi'nde dün...
21 Şubat 2017 Salı 16:35
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