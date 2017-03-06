(Görüntülü Haber) Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü

Ahmet ÖZER- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP’te, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 32 yaşındaki İsmail Balaman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, öğleden sonra Yeşilevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında eskiye dayalı husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Tabancaların kullanıldığı kavgada vücuduna kurşun isabet eden İsmail Balaman, yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Balaman, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Balaman'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kavgaya karışan ve firar edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.