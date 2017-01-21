(Görüntülü Haber) Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı

Eyyüp BURUN- Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, iki grup arasında çıkan tartışmada 25 yaşındaki Cuma Koşucu, tabancayla öldürüldü. Cinayetin ardından soruşturma başlatan polis 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, gece geç saatlerde Ulucanlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle muhtarlığı önünde Cuma Koşucu ile kimliği belirlenemeyen bir grup arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Koşucuya ateş etti ve ardından otomobille olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Koşucu'yu, Doktor Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Koşucu, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen yaşamanı yitirdi. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Koşucu'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis, bugün Eyüp Sultan Mahallesi'nde kiralık olan 27 YS 202 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler, otomobilde bulunan ve Koşucu'nun öldüğü olayla ilgisi bulunduğu saptanan 3 kişiyi gözaltına alarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.