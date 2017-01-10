(Görüntülü Haber) GAZİANTEP'TE SİLAH SESLERİ (1)

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde peş peşe silah sesleri duyuldu. Emniyet Müdürlüğü önünde saat 15.23 sıralarında peş peşe silah sesleri gelince bölgeye takviye ekipler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları bir polisin yaralı olduğunu, yerde yatan bir kişinin de ölen terörist olduğunun sanıldığını söyledi.