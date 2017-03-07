Gaziantep' te Küçük Sanayi sitesinde bir lastik kaplama fabrikasında patlama meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada neden kaynaklandığı henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada fabrika tamamen yıkılırken çevredeki diğer işyerlerinde de hasar oluştu.
(Görüntülü Haber) Gaziantep' te sanayi sitesinde patlama
Gaziantep' te Küçük Sanayi sitesinde bir lastik kaplama fabrikasında patlama meydana geldi. Kimsenin bulunmadığı sırada neden kaynaklandığı henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada fabrika tamamen yıkılırken çevredeki diğer...
07 Mart 2017 Salı 08:58
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