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(Görüntülü Haber) Gaziantep'te sahtecilik operasyonu: 4 gözaltı

GAZİANTEP'te, polisin bir kadın kuaförü ile matbaaya düzenlediği operasyonda sahte para, milli piyango bileti, pasaport, silah ruhsatı, trafik tescil belgesi ele geçirildi, biri 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık...

GAZİANTEP'te, polisin bir kadın kuaförü ile matbaaya düzenlediği operasyonda sahte para, milli piyango bileti, pasaport, silah ruhsatı, trafik tescil belgesi ele geçirildi, biri 18 yaşından küçük 4 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir matbaada sahte para ve resmi evrak basıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada matbaada basılan sahte para ve evrakların, buraya yakın bir noktadaki kadın kuaföründe gizlendiği de saptandı. Polis, araştırmasını tamamladıktan sonra savcılık kararıyla operasyon düzenlediği kuaför ve matbaada yapılan aramalarda; 9 bin 374 sahte milli piyango bileti, 16 bin 700 dolar, 177 milyon 250 bin Irak Dinarı, 2 sahte pasaport, 1 adet 100 dolarlık metal baskı kalıbı, 1 adet metal pasaport kalıbı, 27 adet boş silah taşıma ruhsatı ve 750 adet boş trafik tescil belgesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 1'i 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı. Sahte belge ve paralara el koyan polis, şüphelileri sorgulamaya başladı.

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