(Görüntülü Haber) Gaziantep'te polise ateş açıldı (2)

GAZİANTEP'te hırsızlık soruşturması nedeniyle şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenleyen polislere, evden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takviye ekiplerin geldiği saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.