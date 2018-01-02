(Görüntülü Haber) Gaziantep'te polise ateş açıldı (1)
GAZİANTEP'te hırsızlık soruşturması nedeniyle şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenleyen polislere, evden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri...
02 Ocak 2018 Salı 09:13
GAZİANTEP'te hırsızlık soruşturması nedeniyle şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenleyen polislere, evden tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Takviye ekiplerin geldiği saldırı olayı ile ilgili gözaltına alınanlar olduğu bildirildi.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.