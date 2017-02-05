(Görüntülü Haber) Gaziantep'te polis ile taraftar arasında yürüyüş kovalamacası: 1 gözaltı

Mücahit YOLCU-Ahmet ÖZER/GAZİANTEP, () - SPOR Toto Lig takımlarından Gaziantepspor taraftarları, valiliğin yürüyüş ve basın açıklaması yasağı kararını bildiren polislerin uyarılarına rağmen yürüyüş yapıp yönetimi protesto etti. Polisler ile taraftarlar arasındaki kovalamacada 1 kişi gözaltına aldı. Gaziantepspor taraftarı 70 kişilik grup, takımın ligdeki kötü gidişatına tepki amacıyla öğleden sonra Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Taraftar grubuna polisler, valiliğin yürüyüş ve basın açıklaması yasağı olduğunu söyleyip dağılmalarını söyledi. Taraftarlar, polisin uyarıları ardından dağıldıktan sonra yakın uzaklıkta toplanarak İnönü Caddesi'nde sloganlarla yürüyüş yaptı. Yönetimi istifaya çağıran taraftarlar, 300 metre yürüdükten sonra polisleri görünce ara sokaklara dağılmaya başladı. Polisin uzun süre kovaladığı taraftarlardan birisi yakalanarak gözaltına alındı.