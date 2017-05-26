(Görüntülü Haber) Gaziantep'te otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, 29 yaşındaki İbrahim Karadaş ve 43 yaşındaki Ali Bayındır, bulundukları otomobile başka bir araçtan uzun kalaşnikof tüfekle açılan ateşle yaşamını yitirdi. Olay, dün gece geç saatlerde merkez Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halindeki Ali Bayındır yönetimindeki 27 BU 925 plakalı otomobile, plakası alınamayan, içinde 3 kişinin bulunduğu bir araçtan kalaşnikof tüfekle ateş açıldı. Ali Bayındır ve yanında bulunan İbrahim Karadaş, başlarına ve vücutlarına isabet eden mermilerle olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Bayındır ve Karadaş'ın yaşamını yitirdiği olayın ardından saldırıyı düzenlediği iddia edilen Eyüp Y., İbrahim Halil A. ve ismi öğrenilemeyen şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından Karadaş ve Bayındır'ın cesetleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu ileri sürülen Eyüp Y. ve İbrahim Halil A.'yı yakalarken, ismi öğrenilemeyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.